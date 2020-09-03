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Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на выходных

17:19, 03.09.2020
Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на выходных
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ждет татарстанцев на выходных.

В пятницу, 4 сентября, под влиянием антициклона и северо-восточных воздушных потоков в республике сохранится сухая и прохладная погода. Ночью температура опустится до +2..+7º, в пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки -0º. Днем столбики термометров повысятся до +15..+20 градусов.

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, характер погоды не изменится. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до +2..+7° и местами не исключены слабые заморозки, днем воздух прогреется до +17..+23°.

Сегодня в Гидрометцентре РТ напомнили, что только они дают официальные прогнозы погоды в республике.

Общество Татарстан
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