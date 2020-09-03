Кабмин Германии ответил на утверждение Лукашенко о фальсификации
Кабинет министров ФРГ прокомментировал утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
В Берлине ответили, что слова Лукашенко «являются неправдой», передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация. В доказательство Лукашенко обещает предоставить аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина.
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