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Кабмин Германии ответил на утверждение Лукашенко о фальсификации

19:41, 03.09.2020
Кабмин Германии ответил на утверждение Лукашенко о фальсификации
Фото: pixabay.com

Кабинет министров ФРГ прокомментировал утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.

В Берлине ответили, что слова Лукашенко «являются неправдой», передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация. В доказательство Лукашенко обещает предоставить аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина.

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