Александр Лукашенко попал в базу «Миротворца»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
В описании Лукашенко значится как «пособник террористов и российских оккупантов». Также указывается, что президент Белоруссии отказался передать Киеву 32 задержанных россиян, передает «РИА Новости».
29 июля Лукашенко объявил о задержании в Минске 32 бойцов российской частной военной компании. Белорусские спецслужбы сообщили, что все они подозреваются в подготовке теракта и намерении дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами. 7 августа президент республики созвонился с президентом России Владимиром Путиным по поводу задержанных россиян.
После начавшихся в стране протестов из-за предварительных итогов выборов главы Белоруссии, 14 августа Минск передал России задержанных россиян. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и неприемлемым. 17 августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска.
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