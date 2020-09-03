Александр Лукашенко попал в базу «Миротворца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных украинского портала «Миротворец».

В описании Лукашенко значится как «пособник террористов и российских оккупантов». Также указывается, что президент Белоруссии отказался передать Киеву 32 задержанных россиян, передает «РИА Новости».

29 июля Лукашенко объявил о задержании в Минске 32 бойцов российской частной военной компании. Белорусские спецслужбы сообщили, что все они подозреваются в подготовке теракта и намерении дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами. 7 августа президент республики созвонился с президентом России Владимиром Путиным по поводу задержанных россиян.



После начавшихся в стране протестов из-за предварительных итогов выборов главы Белоруссии, 14 августа Минск передал России задержанных россиян. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и неприемлемым. 17 августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска.

