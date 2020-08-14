Минск передал России 32 задержанных россиянина

В Россию вернулись 32 россиянина, задержанных ранее на территории Белоруссии.

Еще один гражданин, имеющий помимо российского белорусское гражданство остался в республике, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что передача задержанных проходила в полном соответствии международному праву и законам России и Белоруссии. Российские компетентные органы продолжат разбирательство в ситуации с задержанием их на территории соседней страны, говорится в сообщении.

Глава Белоруссии Лукашенко 29 июля объявил о задержании в Минске 32 бойцов российской частной военной компании. К ним был причислен еще один россиянин, также задержанный в Белоруссии. Белорусские спецслужбы сообщили, что все они подозреваются в подготовке теракта и намерении дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами.



7 августа Лукашенко обсудил ситуацию с задержанными россиянами со своим коллегой Владимиром Путиным. Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием.

