В Татарстане открылся новый корпус психоневрологического интерната
Сегодня в селе Новое Чурилино Арского района открылся новый корпус психоневрологического интерната.
Жилой корпус интерната строился в 2019-2020 годах по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Здесь организованы дополнительные комнаты отдыха, комнаты для приготовления и приема пищи. Увеличение числа обслуживаемых пациентов позволяет создать дополнительно 42 рабочих места, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
В марте этого года ГИСУ РТ объявляло тендер на ремонт жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино в Арском районе Татарстана. Стоимость работ оценивалась в 29,4 млн рублей.
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