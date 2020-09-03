Новости общества

20:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане открылся новый корпус психоневрологического интерната

20:31, 03.09.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане открылся новый корпус психоневрологического интерната
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Сегодня в селе Новое Чурилино Арского района открылся новый корпус психоневрологического интерната.

Жилой корпус интерната строился в 2019-2020 годах по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Здесь организованы дополнительные комнаты отдыха, комнаты для приготовления и приема пищи. Увеличение числа обслуживаемых пациентов позволяет создать дополнительно 42 рабочих места, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В марте этого года ГИСУ РТ объявляло тендер на ремонт жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино в Арском районе Татарстана. Стоимость работ оценивалась в 29,4 млн рублей.

ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем