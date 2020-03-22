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На ремонт корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино в РТ потратят более 29 млн рублей

21:31, 22.03.2020

ГИСУ РТ объявило тендер на ремонт жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино в Арском районе Татарстана. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо до 31 декабря 2020 года провести фасадные работы, внутренние отделочные работы, а также обустроить автомобильную дорогу к корпусу и благоустроить близлежащую территорию.

Стоимость работ оценивается в 29,4 млн рублей, финансируется закупка из бюджета Татарстана.

Тендер был размещен на сайте 16 марта. Заявку можно подать до 24 марта, аукцион состоится в этот же день.

ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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