Шагиахметов: За 10 лет экономика Татарстана выросла почти на 30%

За 10 лет экономика Татарстана выросла на 28%. Об этом сегодня заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Благодаря инвестклимату за 10 лет в Татарстан привлекли инвестиций около 5,4 трлн рублей. Производство в республике выросло на 38%, доля обрабатывающего сектора экономики возросла до 70%.

По словам министра, экономические достижения Татарстана помогают реализовывать маштабные социальные программы, повышающие уровень жизни людей: от строительства больниц до ремонтов дворов.



Ранее в Татарстане одобрили семь новых инвестиционных проектов.

