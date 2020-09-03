Новости экономики

20:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Шагиахметов: За 10 лет экономика Татарстана выросла почти на 30%

19:58, 03.09.2020
Шагиахметов: За 10 лет экономика Татарстана выросла почти на 30%
Фото: realnoevremya.ru

За 10 лет экономика Татарстана выросла на 28%. Об этом сегодня заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Благодаря инвестклимату за 10 лет в Татарстан привлекли инвестиций около 5,4 трлн рублей. Производство в республике выросло на 38%, доля обрабатывающего сектора экономики возросла до 70%.

По словам министра, экономические достижения Татарстана помогают реализовывать маштабные социальные программы, повышающие уровень жизни людей: от строительства больниц до ремонтов дворов.

Ранее в Татарстане одобрили семь новых инвестиционных проектов.

Экономика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем