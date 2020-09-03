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В Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь

19:03, 03.09.2020
В Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь
Фото: ojm.tatarstan.ru

В субботу, 5 сентября, с 17 часов открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам.

В ведомстве напомнили, что первые и вторые вторник, среда и четверг (8, 9, 10 и 15, 16, 17 сентября) с начала летне-осеннего сезона охоты являются днями покоя. В эти дни охота на пернатую дичь запрещена.

Также с сегодняшнего дня в МФЦ Татарстана начали выдавать разрешения на добычу пушных животных.

Общество Татарстан
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