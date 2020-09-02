С завтрашнего дня в МФЦ Татарстана начнут выдавать разрешения на добычу пушных животных

С завтрашнего дня, 3 сентября, МФЦ Татарстана начнут выдавать разрешения на добычу пушных животных. Получить разрешение можно вне зависимости от района предполагаемой охоты.

В офис нужно прийти с паспортом и охотничьим билетом, также нужно будет оплатить госпошлину за выдачу разрешения. При получении разрешения на добычу бобра или куницы также уплачивается сбор.

Представитель заявителя может также получить разрешение на основании доверенности в простой письменной форме и документа, удостоверяющего личность.

Сезон охоты на лисицу продлится с 15 сентября по 28 февраля, на зайца-русака — с 15 октября по 10 января, на бобра — с 1 октября по 28 февраля, на куницу — с 15 октября по 28 февраля, передает мэрия Казани.

В июле в Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2020 года сроком на один год.

