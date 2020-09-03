Минск и Москва обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
Данная тема была затронута в ходе разговора премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.
«Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны... у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Для этого следует проработать экономические условия между транспортными и портовыми компаниями, отметил он. Новак отметил, что ведомство сейчас займется этим по поручению председателя правительства, передает «РИА Новости».ОбществоВластьПромышленностьНефтьНефтехимия
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