Серийный грабитель из Ижевска успел обчистить в Казани кафе и фотошколу

Фото: vk.com/gberdnikova. На фото - Галия Бердникова

«Гастролер» из Удмуртии

В Казани полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в серии грабежей. Мужчина за несколько дней успел украсть дорогостоящее оборудование из фотошколы «Пикча», ранее принадлежавшей известному бизнес-коучу из Казани Галие Бердниковой. Жертвами грабителя также стали кафе на улице Кремлевской и детский центр.

25 августа в отдел полиции «Япеева» обратились сотрудники кафе на улице Кремлевской. Из заведения пропали игровые приставки, денежные средства и объектив фотоаппарата на сумму 100 тысяч рублей. 30 и 31 августа в отдел полиции «Вишневский» с похожими заявлениями обратились сотрудники одного из детских центров и фотошколы «Пикча» на Карла Маркса, откуда украли фотоаппараты и другое имущество.

Кадры с камер видеонаблюдения — на них видно, как подозреваемый выносит имущество из здания кафе на Кремлевской

Полицейские поняли, что кражи совершил один и тот же человек. Задержали мужчину 1 сентября, им оказался 25-летний житель Удмуртии, находящий в розыске УФСИН Удмуртской Республики как осужденный условно с испытательным сроком. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», часть украденного приобщена к материалам в качестве вещественных доказательств.

В фотошколе «Реальному времени» подтвердили факт ограбления. Сколько имущества прихватил с собой грабитель, в школе уточнять не стали, добавив только, что инцидент не повлияет на занятия.

Чем известна «Пикча»

Фотошкола «Пикча», а точнее, сеть фотошкол в городах России и СНГ основана известной предпринимательницей и бизнес-коучем из Казани Галией Бердниковой около 10 лет назад.

За годы существования проект два раза менял свое название — так, некоторое время школа работала под франшизой холдинга Like другого бизнес-тренера — Аяза Шабутдинова. Бердникова основала фотошколу еще в 19 лет, а в 2014-м начала масштабировать на всю страну. На своей странице Бердникова упоминала, что «вложила всю душу», однако в 2018 году ушла из проекта, решив развивать образовательную платформу Womenbz и собственный косметический бренд.

Фото Марины Тимофеевой (lookmytrips.com)

Фотошкола развивается по франшизе, центральной компанией (на нее, например, зарегистрирован товарный знак «Пикча») является ООО «УК «Фотошкола». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас она принадлежит казанским бизнесменам Аделю Болцуну (66%) и Марату Бибишеву (33%). За 2019 год компания зафиксировала выручку в 15 млн рублей и прибыль в 23 тысячи рублей.

Ольга Плешкова