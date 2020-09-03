Под Казанью достроили детский сад, подходящий для особенных детей

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии построенного детского сада «Байгыш», расположенного в селе Высокая Гора. Детский сад подходит для особенных детей.

Инспекторы дали заключение, что объект соответствует требованиям проектной документации, энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Учреждение рассчитано на 340 детей. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, есть группы, дополнительно оборудованные с учетом потребностей инвалидов, есть лифт для людей с ограниченными возможностями. Как рассказали «Реальному времени» в ведомстве, это первый детсад в Татарстане, куда смогут ходить и обычные дети, и дети с особыми потребностями.

Объект построен благодаря национальному проекту «Демография».

Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии новому детсаду «Калейдоскоп» в Нижнекамске.

