Под Казанью достроили детский сад, подходящий для особенных детей
Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии построенного детского сада «Байгыш», расположенного в селе Высокая Гора. Детский сад подходит для особенных детей.
Инспекторы дали заключение, что объект соответствует требованиям проектной документации, энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Учреждение рассчитано на 340 детей. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, есть группы, дополнительно оборудованные с учетом потребностей инвалидов, есть лифт для людей с ограниченными возможностями. Как рассказали «Реальному времени» в ведомстве, это первый детсад в Татарстане, куда смогут ходить и обычные дети, и дети с особыми потребностями.
Объект построен благодаря национальному проекту «Демография».
Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии новому детсаду «Калейдоскоп» в Нижнекамске.
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