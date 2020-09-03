В Нижнекамске достроили детсад «Калейдоскоп»

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии новому детсаду «Калейдоскоп» в Нижнекамске. Строительство объекта завершилось в микрорайоне 35а.

Теперь детский сад может быть сдан в эксплуатацию и принять детей, передает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Детсад рассчитан на 260 детей. Здание имеет групповые ячейки с игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, буфетом и туалетом, музыкальным и физкультурным залами, кабинетами психолога и логопеда.

Объект построен благодаря национальному проекту «Демография». В ближайшем будущем в Татарстане планируют сдать еще 12 детских садов.

Ранее ЗОС получил детский сад в Набережных Челнах. Садик «Дуслар» построен в Замелекесье.