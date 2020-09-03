Хавбек ЦСКА Кучаев стал лучшим футболистом РПЛ в августе

Лучшим игроком августа в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев.

По итогам прошедшего месяца в активе футболиста 6 сыгранных матчей, в которых он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. За Кучаева проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, а вот представители телеканала «Матч Премьер» выбрали Кристиана Нобоа из «Сочи» (6 игр, 4 гола, 1 голевая передача).

Также на награду претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин (6 игр, 4 сухих матча, 3 пропущенных мяча), полузащитник «Рубина» Денис Макаров (6 игр, 4 гола) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6 игр, 3 гола, 2 голевые передачи).

Напомним, ранее лучшим тренером РПЛ в августе был признан Доменико Тедеско из «Спартака».