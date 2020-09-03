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Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе

10:54, 03.09.2020
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе
Фото: spartak.com

Рулевой московского «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.

Немецкий специалист победил с огромным отрывом от остальных конкурентов. За Тедеско единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики в соцсетях.

Кроме него на награду были номинированы Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

Под руководством Тедеско московский «Спартак» впервые за более чем 1000 дней поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Всего в прошлом месяце красно-белые набрали 14 очков в 6 матчах и опережают «Зенит», идущий вторым, на 1 очко.

Напомним, в номинации «Лучший игрок августа» в число претендентов включен полузащитник «Рубина» Денис Макаров.

СпортФутбол
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