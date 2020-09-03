Минфин опроверг информацию о введении налогов с продаж на электронных площадках и в соцсетях

Министерство финансов России не планирует вводить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи подержанных вещей на электронных площадках (таких как «Авито») и в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минфине полностью опровергли информацию о введении какого-либо дополнительного налога и обратили внимание, что при продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и соцсетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как:

Налоговый кодекс (НК РФ) предусматривает освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет);

Доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку;

НК РФ предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что к 2024 году в России может быть введена прогрессивная шкала НДФЛ.

