Силуанов допустил изменения в системе взимания налога на доходы физлиц

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что к 2024 году в России может быть введена прогрессивная шкала НДФЛ.

«Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили, — о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения — или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию», — сказал Силуанов в интервью РБК.

Министр добавил, что видит основания в аргументах за прогрессивную шкалу.

«Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить», — сказал глава Минфина.

Ранее бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что разница в доходах в Москве и других регионах препятствует введению прогрессивной шкалы подоходного налога.

