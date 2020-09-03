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Сенатор Олег Морозов потратил почти 10 млн рублей на выборы в Госдуму

11:30, 03.09.2020
Сенатор Олег Морозов потратил почти 10 млн рублей на выборы в Госдуму
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сенатор Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов израсходовал почти 10 млн рублей из выделенных 15 млн рублей на избрание в Госдуму России от Нижнекамска. Он баллотируется по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, сообщают chelny.biz, ссылаясь на ЦИК РТ.

По опубликованным сведениям о кандидатских избирательных фондах в депутаты и расходовании средств на счет Морозова из неуказанного источника финансирования поступило 15 млн рублей. Из них он потратил 9,6 млн рублей, более 5,7 млн из которых он израсходовал на информационные и консультационные услуги — социологические исследования и работу политтехнологов. Остальные средства он направил на агитацию.

Ранее Олег Морозов отчитался о доходе в размере 10,5 млн рублей за 2019 год.

ОбществоВласть Татарстан
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