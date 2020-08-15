Стало известно, сколько заработали сенаторы от Татарстана за 2019 год

Сенаторы от Татарстана Геннадий Емельянов и Олег Морозов отчитались о доходах за 2019 год. Декларации опубликованы на сайте Совфеда РФ.

Так, Емельянов заработал более 3,8 млн рублей, его супруга — 193,4 тыс. рублей. Емельянов владеет земельным участком площадью 2,7 тыс. квадратных метров, двумя квартирами и гаражом. Также совместно с супругой он владеет домом площадью 246 кв. м. В гараже у Емельянова имеются ГАЗ-21, УАЗ, микроавтобус Chevrolet Express G1500 AWD и прицеп Knaus 580.

Олег Морозов отчитался о доходе в размере 10,5 млн рублей за 2019 год. У него в собственности находится земельный участок площадью 2 тыс. квадратных метров, жилой дом и квартира. Кроме того, в декларации указан несовершеннолетний ребенок Морозова, в пользовании которого находится квартира площадью 180 квадратных метров. Также сенатор от Татарстана владеет легковым автомобилем Ford Explorer.



Кроме того, пять сенаторов РФ задекларировали зарубежную недвижимость.