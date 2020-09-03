Сегодня сборная России сыграет в Москве с Сербией в рамках Лиги Наций
В четверг, 3 сентября, в Москве состоится матч Лиги Наций между сборными России и Сербии.
Встреча станет первым выходом на поле национальных команд после пандемии коронавируса. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21.45 по мск.
В состав сборной Сербии на игру против россиян вызван нападающий «Рубина» Джордже Деспотович. В российской команде представителей казанского клуба нет, но вызовы получили несколько экс-игроков команды.
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