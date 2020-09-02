Сборная России вручила подарок Черчесову на день рождения

Футболисты сборной России поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с днем рождения. Специалисту сегодня исполнилось 57 лет.

Подарок в виде альбома с фотографиями вручил капитан сборной России Артем Дзюба. Также представители сборной подарили Черчесову именную футболку национальной команды с номером 57.

— Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича.



Команда поздравила Станислава Черчесова. Душевно и с шутками. Советуем смотреть видео со звуком.

#СборнаяРоссии pic.twitter.com/pTga55XHtT — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020



Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит сыграть в Лиге наций против Сербии и Венгрии.

Ранее из-за травм Александра Головина и Евгения Луценко в национальную команду были приглашены полузащитник Даниил Фомин из «Динамо» и нападающий Александр Соболев, представляющий «Спартак».