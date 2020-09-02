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Сборная России вручила подарок Черчесову на день рождения

17:12, 02.09.2020
Сборная России вручила подарок Черчесову на день рождения
Фото: vk.com/teamrussia

Футболисты сборной России поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с днем рождения. Специалисту сегодня исполнилось 57 лет.

Подарок в виде альбома с фотографиями вручил капитан сборной России Артем Дзюба. Также представители сборной подарили Черчесову именную футболку национальной команды с номером 57.


Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит сыграть в Лиге наций против Сербии и Венгрии.

Ранее из-за травм Александра Головина и Евгения Луценко в национальную команду были приглашены полузащитник Даниил Фомин из «Динамо» и нападающий Александр Соболев, представляющий «Спартак».

СпортФутбол
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