Назван состав сборной России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список футболистов вызванных в расположение сборной России на матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21.45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 18.00, 19.00 мск).

Всего тренерским штабом вызвано 26 игроков. Впервые приглашения получили полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко.

Среди вызванных есть два игрока, находящихся на данный момент без клуба — защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев.

В сообщении РФС отмечается, что в составе могут произойти изменения в случае травм и отказов футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив» Москва).