В Татарстане уже более 200 тысяч школьников получают горячее питание

Из 452 тысяч учащихся в 1404 школах 209 тысяч детей обучаются с 1 по 4 классах и уже получают горячее питание. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

По ее словам, 85% школ организуют питание самостоятельно, 15% привлекают сторонние организации.

Галимова напомнила, что 1 сентября на старте учебного года президент РТ Рустам Минниханов посетил департамент продовольствия Казани, чтобы проверить, как организовано питание учеников младших классов. В России с этого учебного года переход на бесплатное питание в начальной школе будет осуществляться поэтапно. Но Рустам Минниханов принял решение, что все школы Татарстана с нынешнего сентября переходят сразу на такую систему горячего питания. Учитывая, какой это большой объем работы, президент республики решил проверить, как школы справляются с поставленной задачей.

В одной Казани 72 тыс школьников будут получать горячее питание. Главе Татарстана продемонстрировали работу базы по фильтрации воды, меню для младших школьников, которое в течение недели не повторяется. Президенту республики рассказали о поставщиках и о том, как осуществляются закупки продуктов. Рустам Минниханов обратил внимание на важность правильного питания и постоянный контроль качества питания.