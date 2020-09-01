Минниханов внимание на необходимость с детства воспитывать культуру правильного питания

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Департамент продовольствия и социального питания Казани, который обслуживает образовательные учреждения в Казани и районах республики. Он оценил готовность предприятия к началу учебного года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов осмотрел складские помещения, мясной цех, станцию фильтрации воды, оценил производство мясных и овощных полуфабрикатов. В ходе осмотра арезидент Татарстана отметил, что еда для детей должна быть качественной и полезной. Он также обратил внимание на необходимость с детства воспитывать культуру правильного питания.

Генеральный директор департамента Рима Мухамедшина сообщила, что специалисты департамента разработали и согласовали список блюд, необходимых для сбалансированного питания школьников с 1 по 4 классы. В меню войдет порция овощей, основное блюда из мяса, рыбы или курицы, гарнир, горячий напиток, хлеб, несколько раз в неделю фрукт.

Напомним, с 1 сентября в Татарстане обеспечат горячим питанием свыше 200 тысяч учеников младших классов. В Казани одноразовое горячее питание бесплатно будут получать 72 тысячи школьников.