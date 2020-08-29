Тихановская готова рассмотреть Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии

Фото: скриншот

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассматривать Россию в качестве международного посредника в разрешении политического кризиса в Белоруссии.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — сказала Тихановская в интервью телеканалу Euronews.

Ранее Координационный совет оппозиции Белоруссии выступил против формирования в России или в других странах вооруженных сил для использования их в республике.



