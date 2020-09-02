Пожарная часть № 60 переехала в новое здание в Залесном — видео

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Пожарная часть № 60 переехала в новое здание в поселке Залесном, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее пожарная часть находилась в Юдино. В Залесном расположилась современная полностью оборудованная часть: здесь есть тренажерный зал, комната отдыха, гараж для техники и пост, где можно ремонтировать пожарные рукава.

Обновили и технику. Так, появилась единственная в Казани автолестница, которая может подниматься на высоту до 60 метров. Она оборудована лифтом.



В августе в Апастовском районе Казани получило заключение о соответствии новое пожарное депо.