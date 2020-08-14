Пожарное депо в Апастово получило положительное заключение Госстройнадзора Татарстана

В Апастовском муниципальном районе Татарстана построено новое пожарное депо. Сегодня оно получило заключение о соответствии. Об этом сообщает инспекция государственного строительного надзора РТ.



Согласно проекту, новая пожарно-спасательная часть №106 имеет три машино-выезда, а для личного состава предусмотрена газоспасательная тренировочная база, спортплощадка и другие атрибуты, которые необходимы СНИПам для полноценной службы.

На круглосуточном дежурстве будут находиться личный состав и два пожарных автомобиля. Еще один автомобиль находится в резерве.

Отметим, что новые пожарные депо нечасто вводятся в эксплуатацию.

Ранее уже сообщалось о намерениях строить в Апастово новую пожарную часть.