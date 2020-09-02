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В казанском парке «Черное озеро» пройдет коллективная медитация

21:59, 02.09.2020
В казанском парке «Черное озеро» пройдет коллективная медитация
Фото: kzn.ru

В казанском парке «Черное озеро» в это воскресенье, 6 сентября, пройдет заключительная в этом году коллективная медитация.

Она начнется в 9:00. Участники медитации соберутся в амфитеатре парка. С собой нужно взять коврик для йоги или туристическую пенку, при необходимости — плотную подушку для сидения на коврике или скамейку для медитации. Практика подойдет для людей с любым уровнем подготовки, сообщает Дирекция парков и скверов.

В последний раз сеанс коллективной медитации проходил на набережной озера Кабан.

Общество Татарстан
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