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В День города казанцев приглашают на коллективную медитацию

19:44, 28.08.2020
В День города казанцев приглашают на коллективную медитацию
Фото: Денис Гордийко

На набережной озера Кабан в День города пройдет коллективная медитация. Для участия горожан просят предварительно зарегистрироваться.

Медитация пройдет на палубе у театра имени Камала в 8 утра. Организаторы просят иметь при себе коврик для йоги или туристическую пенку. По желанию можно взять плотную подушку для сидения на коврике или скамейку для медитации, а также плед, если утром будет прохладно.

Мероприятия подходят для людей с любым уровнем подготовки.

Ранее в Казани на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») начала работу творческая мастерская.

Общество Татарстан
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