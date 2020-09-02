В Минэкологии Татарстана предложил включить экопросвещение в федеральный проект

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков предложил рассмотреть возможность создания отдельного, посвященному экопросвещению направления в одном из федеральных проектов или отдельного федерального проекта, направленного на экологическое просвещение.

Национальный проект «Экология» стал поддержкой для регионов в части улучшения экологического благополучия, но в основном, федеральные проекты направлены на ликвидацию негативных последствий. А экологическое образование требует особого внимания, потому что это — важный элемент экологической культуры населения страны, считает Шадриков.



На сегодняшний день в Татарстане реализуются проекты по возрождению движения юных натуралистов, развивается молодежное экологическое движение «Будет чисто», есть свое отделение Русского географического общества. Также в республике разработали проект современного эколого-образовательного центра, который может стать базой для подготовки молодых ученых в области экологии.

«Выражаем готовность к пилотной реализации данного проекта в рамках национального проекта «Экология» с последующим масштабированием на территории Российской Федерации, проектно-сметная документация с экспертизой у нас имеются к данному проекту», — передает ТАСС слова главы минэкологии РТ.

Национальный проект «Экология» состоит из 11 подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».