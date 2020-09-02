Стало известно, парки каких городов Татарстана победили в конкурсе проектов комфортной городской среды

Фото: @nataliafishmanbekmambetova

Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, где в 2021—2022 году появятся новые общественные пространства, благодаря победе в конкурсе на благоустройство малых городов и исторических поселений.

Как рассказала Наталия Фишман-Бекмамбетова, по 50 миллионов рублей получат парк «Ушковские острова» в Меделеевске, парк им. Ленина в Мензелинске и улица Троицкая и гора Вшиха в Тетюшах, а также набережная Вятки в Мамадыше. По 70 миллионов будет выделено на набережную реки Черная в Азнакаево, Центральную площадь в Буинске и на парк «Кондурча» в Нурлате. Больше всех получит Бугульма: на благоустройство прилегающей территории к центральному водоему по ул. М. Джалиля — будет выделено 80 миллионов.

«Думаю, вы представляете, каких усилий стоит получить грант на 490 миллионов. Конкурс пришелся на период самоизоляции, всю работу с жителями пришлось переводить в онлайн — моя команда за время подготовки заявок провела 90 общественных обсуждений в Zoom, собрала 25 000 онлайн-анкет», — добавила Фишман-Бекмамбетова, поблагодарив всех, кто причастен к победе в конкурсе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 12 проектов из малых городов Татарстана участвуют во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства. Победителями конкурса проектов комфортной городской среды стали восемь работ из Татарстана.

