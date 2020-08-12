Проекты из малых городов Татарстана участвуют во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства

12 проектов из малых городов Татарстана участвуют во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства.

Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. На 2021 год Татарстан подал 15 заявок от 14 муниципальных образований. По итогам технической экспертизы 12 заявок прошли в основной этап конкурса. Результаты будут подведены ориентировочно до середины сентября.

Напомним, в первый год проведения Татарстан выиграл почти миллиард из 5-миллиардного общего призового фонда — от республики тогда победили 14 проектов из 23 поданных.



В конкурсе 2020 года победителей из Татарстана было трое — это объекты городской среды в Заинске, Бавлах и Лаишево на общую сумму 185 миллионов. Основные виды строительных работ в этом году будут закончены. В Заинске объект выполнен уже на 70%, а в Лаишево и Бавлы «добавили» средства еще и по республиканской программе развития общественных пространств, существенно расширив за счет этого благоустраиваемые территории.

В начале августа в Казани завершились работы по экореабилитации и благоустройству озера Марьино.

