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Проекты из малых городов Татарстана участвуют во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства

12:29, 12.08.2020

12 проектов из малых городов Татарстана участвуют во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства.

Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. На 2021 год Татарстан подал 15 заявок от 14 муниципальных образований. По итогам технической экспертизы 12 заявок прошли в основной этап конкурса. Результаты будут подведены ориентировочно до середины сентября.

Напомним, в первый год проведения Татарстан выиграл почти миллиард из 5-миллиардного общего призового фонда — от республики тогда победили 14 проектов из 23 поданных.

В конкурсе 2020 года победителей из Татарстана было трое — это объекты городской среды в Заинске, Бавлах и Лаишево на общую сумму 185 миллионов. Основные виды строительных работ в этом году будут закончены. В Заинске объект выполнен уже на 70%, а в Лаишево и Бавлы «добавили» средства еще и по республиканской программе развития общественных пространств, существенно расширив за счет этого благоустраиваемые территории.

В начале августа в Казани завершились работы по экореабилитации и благоустройству озера Марьино.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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