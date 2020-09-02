Победителями конкурса проектов комфортной городской среды стали 8 работ из Татарстана

Восемь работ из Татарстана стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Всего, как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, по итогам конкурса в 2021—2022 гг. реализуют 160 проектов: «Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось не менее 80 победителей. В этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды».

Татарстан стал одним из лидеров по количеству реализуемых проектов. Среди победителей проекты в Менделеевске, Тетюшах, Мензелинске, Бугульме, Буинске, Азнакаево, Нурлат, Мамадыше.

«По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, в их числе: просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и поддержка проекта самими жителями», — добавил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Напомним, что за последние четыре года в Татарстане потратили 11,4 миллиарда на 382 объекта городской среды.

