МВД по Татарстану опровергло информацию о раненых и пострадавших во время стрельбы в отделе полиции

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МВД в Татарстане опровергло информацию о раненых и пострадавших во время стрельбы в отделе полиции «Зареченский».



«Информация о пострадавших и раненых не соответствует действительности. В настоящее время начальник отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей», — гласит сообщение ведомства.

Напомним, ранее Следком возбудил в отношении начальника ОП «Зареченский» Тараса Дорошкевича уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Полковник стрелял по подчиненным из винтовки прямо в коридоре здания ОП. На обнародованных кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина сначала стреляет, а затем перезаряжает пневматическую винтовку и смотрит в глубь коридора. Оттуда слышен женский крик: «Я буду жаловаться!»

