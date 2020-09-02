В Татарстане мужчину привлекли к уголовной ответственности за вылов раков

В Татарстане мужчину привлекли к уголовной ответственности за вылов раков на Волге. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам Татарстана.

Весной этого года мужчина незаконно добывал раков на Волге. На момент обнаружения инспекторами он успел поймать 23 рака. При этом незаконная добыча водно-биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним запрещена.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Мировым судьей Спасского района назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Ущерб биоресурсам возмещен в полном объеме.

Ранее в Татарстане поймали браконьера, выловившего более 200 раков.

