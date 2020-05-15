В Татарстане поймали браконьера, выловившего более 200 раков

В Алексеевском районе Татарстана инспекторы Госкомитета РТ по биологическим ресурсам обнаружили браконьера, установившего на реке Шенталке три рыболовные сети и три раколовки.

Так, житель Чистополя незаконно поймал 45 рыб и 202 рака. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ, а также изъяли моторную лодку, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Ранее в Татарстане правоохранители задержали жителя Мензелинского района, занимавшегося незаконной ловлей раков. У него изъяли девять раколовок, лодку «Казанка-М», мотор «Ямаха-15».

