Минниханов пригласил Минсельхоз РФ изучить опыт строительства кормоцентров в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Минсельхоз России ознакомиться с уникальной практикой строительства кормовых центров в Татарстане. Приглашение он озвучил на заседании коллегии ведомства.

По данным президента республики, реализация первых проектов по строительству кормовых центров привела к тому, что продуктивность скота возросла на 15%, а затраты на корм снизились на 12%.

Применение сбалансированных кормов помогает развивать животноводство как на крупных фермах, так и в личных хозяйствах, облегчая труд по заготовке кормов.

Ранее Минниханов попросил сохранить объемы возмещения затрат на поддержания плодородия почвы.

