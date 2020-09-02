Минниханов попросил сохранить объемы возмещения затрат на поддержание плодородия почвы

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой сохранить объемы возмещения затрат на поддержание плодородия почвы.

Поддержание плодородия в республике проводится за счет бюджета региона. С 2021 года возмещение затрат по программе известкования будет снижено с 90 до 30%. В этой связи Минниханов обратился за помощью с просьбой сохранить объемы возмещения затрат.

«Мы готовы выделять нормальные деньги на известкование, это направление будет доведено до нормальных уровней», — ответил на просьбу Дмитрий Патрушев.



Поддержание плодородия почвы через известкование ведется ежегодно. Сейчас поддерживается плодородие 60 тыс. га. Планируется увеличить до 80 тыс. га, а в 2025 году — до 105 тыс. га.



Ранее Минниханов попросил помощи в реализации программ развития сельских территорий.

