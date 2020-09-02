Минниханов попросил помощи в реализации программ развития сельских территорий

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил помощи в реализации проектов комплексного развития сельских территорий, на которых проживают 49 тысяч жителей. В Татарстане планируется реализация 17 программ, однако с 2021 года предполагается некоторое сокращение расходов, что не позволит реализовать намеченные планы в полном объеме.

«Прошу рассмотреть возможность по сохранению расходов по реализации этих программ. Их выполнение позволит прекратить отток сельского населения и сделать сельские территории перспективными. У нас много программ — это и ФАПы, и садики, и общественные пространства, и сельские дороги, но без федеральной поддержки нам сложно с этим справиться», — заявил Минниханов.

Ранее Минниханов попросил главу Минсельхоза России увеличить лимит по сельской ипотеке.

