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Минниханов попросил помощи в реализации программ развития сельских территорий

14:28, 02.09.2020
Минниханов попросил помощи в реализации программ развития сельских территорий
Фото: instagram.com/engelfattakhov/

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил помощи в реализации проектов комплексного развития сельских территорий, на которых проживают 49 тысяч жителей. В Татарстане планируется реализация 17 программ, однако с 2021 года предполагается некоторое сокращение расходов, что не позволит реализовать намеченные планы в полном объеме.

«Прошу рассмотреть возможность по сохранению расходов по реализации этих программ. Их выполнение позволит прекратить отток сельского населения и сделать сельские территории перспективными. У нас много программ — это и ФАПы, и садики, и общественные пространства, и сельские дороги, но без федеральной поддержки нам сложно с этим справиться», — заявил Минниханов.

Ранее Минниханов попросил главу Минсельхоза России увеличить лимит по сельской ипотеке.

Общество Татарстан
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