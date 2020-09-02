Минниханов попросил главу Минсельхоза России увеличить лимит по сельской ипотеке
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить лимиты по сельской ипотеке:
«В Татарстане в рамках программы сельской ипотеки выдано 828 кредитов на 1,8 млрд рублей. Как руководитель рабочей группы Госсовета выражаю мнение регионов о необходимости увеличения лимитов по данной программе», — сказал он в ходе итоговой коллегии министерства.
Ранее Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки.Недвижимость Татарстан
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