Новости недвижимости

15:22 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Минниханов попросил главу Минсельхоза России увеличить лимит по сельской ипотеке

14:18, 02.09.2020
Минниханов попросил главу Минсельхоза России увеличить лимит по сельской ипотеке
Фото: agro.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить лимиты по сельской ипотеке:

«В Татарстане в рамках программы сельской ипотеки выдано 828 кредитов на 1,8 млрд рублей. Как руководитель рабочей группы Госсовета выражаю мнение регионов о необходимости увеличения лимитов по данной программе», — сказал он в ходе итоговой коллегии министерства.

Ранее Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки.

Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем