Татарстан планирует собрать на 1 млн тонн зерна больше, чем в прошлом году

Агропромышленный комплекс (АПК) Республики Татарстан — один из ведущих в стране и входит в пятерку лидеров по объему сельхозпродукции, заявил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минсельхоза России.

Татарстан, по его словам, самодостаточный регион и полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На 2,4% сельхозугодий в Татарстане производится 4,2% сельхозпродукции. Стоит задача по стабилизации производства вне зависимости погодных условий — использование засухоустойчивых сортов и цифровых технологий.

По словам Минниханова, ожидается урожай в 5 млн тонн зерна, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. Уборка хлеба в самом разгаре, убрано 85% зерна. Посеять предстоит 552 тыс. га озимых.

Также Рустам Минниханов поблагодарил нефтяников за поставки льготного топлива для АПК — более 100 тыс. тонн в этом году.

Ранее Минсельхоз России сообщил, что аграрии собрали второй по объему в постсоветской истории урожай.

