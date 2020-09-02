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Минсельхоз России: аграрии собрали второй по объему в постсоветской истории урожай

14:10, 02.09.2020
Минсельхоз России: аграрии собрали второй по объему в постсоветской истории урожай
Фото: realnoevremya.ru

Аграрии собрали свыше 121 млн тонн зерна — это второй по объему урожай в постсоветской истории. Об этом заявила замглавы правительства России Виктория Абрамченко на коллегии Минсельхоза России. Согласно данным, прирост составил 4%.

«Обеспечиваемость зерном и рыбой превысила значения из доктрины продовольственной безопасности более чем в полтора раза. Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем направлениям», — сообщила Абрамченко.

Рост производства мяса составил 11%, выпуск сыров, сухого молока, сливок увеличился на 16%. Вылов водных биоресурсов составил около 5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что этим летом в Татарстане собрали 3 млн 104 тыс. тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

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