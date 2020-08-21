В Татарстане собрали третий миллион тонн зерна

В Татарстане собрали 3 млн 104 тыс. тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

На сегодняшний день по республике зерновых и зернобобовых убрано 799,7 тыс. га, что составляет 53% от уборочной площади этих культур. Для сравнения, к аналогичному периоду в прошлом году было намолочено 1 млн 806 тыс. тонн зерна с 579,7 тыс. га.

Лидером по количеству убранного зерна стал Буинский район (139,3 тыс. тонн), второе место у Тетюшского района (137,3 тыс. тонн), третье место занимает Заинский район (130,1 тыс. тонн). В последнем также зафиксирована самая высокая урожайность — 59,9 ц/га.

Ранее сообщалось, что на посевную кампанию в 2020 году в Татарстане потратили примерно 25 млрд рублей.

