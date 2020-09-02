В Татарстане предложили ограничить прием крупного строительного мусора на полигоны ТБО
В Татарстане на заседании, посвященном тарифам «мусорных» регоператоров, пожаловались на крупногабаритные древесные отходы. Они резко сокращают срок службы полигонов.
«Участники озвучили проблему вывоза крупных строительных отходов», — сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.
Указано, что операторы предложили запретить вывоз на полигоны крупных древесных отходов. Такие свозят не только юрлица. Нередко граждане разбирают старые дома и избавляются от бревен на свалках.
Минстрою республики поручено внести изменения в регламенты по обустройству отдельных полигонов по строительным отходам.
Также операторы пожаловались на картофельную ботву. Она не относится к ТБО, но жители часто выбрасывают габаритный и тяжелый мусор в контейнеры. Утверждается, что это выводит спецтехнику из строя.Общество Татарстан
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