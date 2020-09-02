На открытии футбольного стадиона в Нижнекамске установят рекорд России

7 сентября в Нижнекамске пройдет большой спортивный праздник — День «Нефтехимика», приуроченный к открытию обновленного стадиона. О том, как пройдут торжества, рассказало сегодня на пресс-конференции руководство ФК «Нефтехимик».

Масштабную реконструкцию футбольной арены провели силами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Так как открытие стадиона — событие общегородского масштаба, а сама арена ввиду пандемии коронавируса сможет принять лишь ограниченное количество гостей, решено создать фан-парки в самых популярных городских пространствах: «Нефтехим Арена», стадион «Нефтехимик», набережная «Красный ключ», Парк нефтехимиков, чтобы все желающие смогли приобщиться к торжествам. Фан-зоны будут работать с 10.00 до 15.00.

В парках установлены сцены, экраны, и каждый из них связан между собой и со стадионом телемостом. Так что любая площадка сможет выйти на связь. В рамках праздника на обновленном стадионе установят рекорд России по самому большому количеству человек, одновременно чеканящих мяч ногами. Эксперт подсчитает количество участников с помощью счетчика, после чего внесет результат в сертификат Книги рекордов России.

Стадион вмещает более 3 тысяч зрителей. На поле тренируется и принимает домашние матчи ФК «Нефтехимик», выступающий во второй по значимости лиге российского футбола — ФНЛ. Арену начали ремонтировать в июне прошлого года, здесь смонтировали новые трибуны и большой экран. Футбольное покрытие сделали по голландской технологии по последнему европейскому стандарту.