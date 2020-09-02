Общественница из Казани предложила отменить налог на имущество для многодетных семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета, уроженка Казани Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком. Инициативу она направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет RT.

Сейчас для многодетных семей есть только налоговый вычет: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома. По мнению Волынец, этого недостаточно, так как многодетные родители все равно вынуждены платить налог. А эта сумма может быть существенной для большой семьи.

Волынец считает, что ее инициатива будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.

В начале августа Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.