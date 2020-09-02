«Татнефть» добыла за 8 месяцев 17,4 млн тонн нефти

За восемь месяцев 2020 года предприятия группы «Татнефть» добыли 17,4 млн тонн нефти. От января — августа прошлого года этот показатель отстает на 2,5 млн тонн.

В августе группа добыла 2,1 млн нефти, сообщает пресс-служба компании.

За восемь месяцев 2020 г. в новом бурении построено и сдано 398 скважин. В том числе завершены две скважины в Самарской области. В Ненецком автономном округе ведутся работы по освоению скважины №5р Тибейвисского месторождения.

Напомним, по итогам первого полугодия чистая прибыль «Татнефти» по МСФО во втором квартале составила 17,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль компании упала втрое.