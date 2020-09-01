Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в Instagram.

«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов...Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала она.

Причина смерти не уточняется.

Миронов родился в 1939 году в Ставропольском крае, окончил Саратовский юридический институт. В 1998 году занял пост уполномоченного по правам человека в РФ. В 2002 году стал первым из правозащитников государств бывшего Советского Союза, которого избрали членом совета директоров Европейского института омбудсмена.

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