В Челнах новый детский сад получил заключение о соответствии

Госстройнадзор Татарстана 27 августа выдал заключение о соответствии новому детскому саду «Дуслар» («Друзья») в Набережных Челнах.

Новое детское учреждение появилось в 22-м микрорайоне жилого района «Замелекесье». Садик рассчитан на 220 детей. В здании есть групповые ячейки с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, кабинет медсестры, кабинеты психолога и логопеда.

На территории детского сада расположились прогулочные площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка. Учреждение построено по национальному проекту «Демография», передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.