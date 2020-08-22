Роспотребнадзор организовал в казанском аэропорту тестирование прибывающих на коронавирус
Роспотребнадзор организовал взятие мазков для ПЦР-тестов в аэрпорту Казани. Вчера пассажирам двух рейсов было предложено сдать этот анализ, этим воспользовались 90 человек. В первую очередь предлагали жителям Татарстана, но воспользоваться могли все, рассказала замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Услуга платная, добавила Авдонина, не назвав стоимость. «Однако с учетом срока в три дня сдать в аэропорту все же удобнее».
Также прорабатывается возможность сдачи анализа в Бегишево, добавила Авдонина.
Напомним, что с 1 августа прибывающим на территорию России и Татарстана необходимо заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.
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